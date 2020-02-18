Kayseri polisinden 'Bahis' ve 'Şans oyunu' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisinden 'Bahis' ve 'Şans oyunu' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Kayseri polisinden 'Bahis' ve 'Şans oyunu' operasyonu: 8 gözaltı

12 dakika önce

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'Bahis' ve 'Şans oyunu' operasyonunda 8 kişi yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyon sanal para transferinin yapıldığı tespit edildi.

Kayseri polisinden 'Bahis' ve 'Şans oyunu' operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'Bahis' ve 'Şans oyunu' operasyonunda 8 kişi yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyon sanal para transferinin yapıldığı tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, 2019-2020 yılları arasında Kayseri'de meydana gelen 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet olayıyla ilgili olarak 10 şahsın birlikte hareket ederek faaliyetlerine organize bir şekilde devam ettikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarına 35 milyon ile 50 milyon civarında sanal para birimlerinden (föy fatura ödeme kuruluşu, paribu, Koinim, BTC) para transferleri yapıldığı belirlendi.


İstanbul'da da 1 adrese operasyon düzenlendi


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen olan soruşturma dosyası kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçirdi. Şüphelilerin yakalanması ve delil elde edilebilmesi amacıyla bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak Kayseri'de 10 farklı adrese ve İstanbul'da 1 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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