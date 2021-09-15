Kayseri polisinden "Erciyes-7 Huzur Uygulaması" - Son Dakika

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen "Erciyes-7 Huzur Uygulaması"nda aranan 25 kişi yakalandı, 46 araç sürücüsüne 50 bin lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi, suça konu eşyaların elde edilebilmesiyle güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması için uygulama yaptı.

Uygulamada, 6 bin 68 kişi sorgulandı, umuma açık 7 eğlence yeri, 11 park, 90 metruk bina ve 2 bin 501 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, aranan 22 şüpheli ile bu yıl içerisinde 21 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 zanlı yakalandı, 46 araç sürücüsüne 50 bin lira ceza kesildi.

Ele geçirilen 50 kilogram kablo ve muhtelif bakır kaplar da sahiplerine teslim edildi.