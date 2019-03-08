Kayseri Polisinden Eroin Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 33.5 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 33.5 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada doğu illerinden temin etmiş oldukları eroin maddesini Kayseri'ye değişik yollarla nakletmek isteyen İ.D.(28), E.G.(33), M.G.(27) ve H.K.(32), 33.5 gram eroin, 8 adet uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap ve hassas terazi ile birlikte yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

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