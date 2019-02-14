Son Dakika Haberleri: Kayseri Polisinden Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri Polisinden Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 5 kişi, yakalanarak gözaltına aldı.

Kayseri Polisinden Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 5 kişi, yakalanarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezinde meydana gelen fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan süreli teknik ve fiziki takip içeren planlı operasyon kapsamında 4 farklı ülkeden olmak üzere 9 yabancı uyruklu olmak üzere 10 kadın kadın mağdurun çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye giren çok sayıda erkek şahıs hakkında işlem yapılırken, kadın şahıslara fuhuş yaptıran, fuhşa teşvik eden, yer ve imkan sağlayan S.A. ve Ş.Ö. isimli yabancı uyruklu kadınlar ve bunlarla hareket eden E.Y., M.T. ve R.T. isimli erkek şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polis ekiplerinin 'Kapıyı aç polis' demesine rağmen zanlıların açmadığı daire kapısı çilingir yardımıyla açıldı ve polis ekipleri daireye girdi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda telefon hattı, çamaşır deterjanının içine gizlenmiş vaziyette cep telefonu ele geçirilirken, arama yapılan bir dairenin lavabo kısmına gizlenmiş tarih ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 5 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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