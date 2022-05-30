Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması - Son Dakika
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Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması

30.05.2022 12:36
Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulamasında 20 bin 772 kişi sorgulandı, 15 bin 844 araç kontrol edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulamasında 20 bin 772 kişi sorgulandı, 15 bin 844 araç kontrol edildi. Ayrıca, 27 hırsızlık şüphelisi ve aranan 57 şahıs yakalanırken, 700 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması yapıldı. uygulamada, hafta sonu boyunca il giriş-çıkış uygulama noktalarından başlayarak il merkezine doğru 24 saat kesintisiz resmi, sivil tüm polis ekipleri ve çarşı mahalle bekçilerinin de katılımı ile belirlenen bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerin veya sanıkların yakalanabilmesi için araçlar ve şahıslar üzerinde şok uygulamalar yapıldı.

Yapılan uygulamada, 20 bin 772 şahıs sorgulanırken, 15 bin 844 araç kontrol edildi. Uygulamada 27 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, yapılan aramalarda 1 otomobil, 1 motosiklet ve 700 bin TL değerinde inşaat malzemesi, elektrik kablosu ve elektronik malzeme ele geçirildi. Ayrıca, 57 aranan şahısta yakalandı. - KAYSERİ

Kayseri polisinden Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması
Kayseri polisinden Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması
Kayseri polisinden Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması
Kayseri polisinden Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisinden 'Huzurlu Hafta Sonu' Uygulaması - Son Dakika


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