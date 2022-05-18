Kayseri polisinden milyonluk denetim - Son Dakika
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Kayseri polisinden milyonluk denetim

18.05.2022 10:19
Kayseri polisinden milyonluk denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan metruk bina uygulamasında, terk edilmiş bir evin içerisinden çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 1.5 milyon değerinde elektrik tesisatı ile asansör yedek parçası ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan metruk bina uygulamasında, terk edilmiş bir evin içerisinden çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 1.5 milyon değerinde elektrik tesisatı ile asansör yedek parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte bulunan metruk evlere yönelik uygulama yapıldı. Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ve Talas ilçelerinde bulunan metruk evleri didik didik arayan ekipler, inceleme yaptı. Uygulama çerçevesinde 108 metruk bina kontrol edilirken, 91 şahıs sorgulandı ve 13 araç kontrol edildi.

Çalıntı malzemeler metruk evde çıktı

Yapılan kontrollerde metruk bir eve giren ekipler, burada da arama yaptı. Yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde elektrik tesisatı ile asansör yedek parçası ele geçirildi. - KAYSERİ

Kayseri polisinden milyonluk denetim
Kayseri polisinden milyonluk denetim
Kayseri polisinden milyonluk denetim
Kayseri polisinden milyonluk denetim

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisinden milyonluk denetim - Son Dakika


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