Son Dakika Haberleri: Kayseri polisinden öğrencilere gezi
Son Dakika Güncel Kayseri polisinden öğrencilere gezi

Kayseri polisinden öğrencilere gezi

7 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 240 öğrenciye yönelik tarihi ve kültürel gezi düzenledi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 240 öğrenciye yönelik tarihi ve kültürel gezi düzenledi.

Geleceğe Atılan İmzalar Projesi kapsamında, kısıtlı imkanlar nedeniyle daha önce kent merkezine hiç gelmemiş 12 ilçeden 240 öğrenci için tarihi ve kültürel gezi programı gerçekleştirildi.

Polis ağabey ve ablaları tarafından evlerinden alınan öğrenciler, Hunat Camisi, Cumhuriyet Meydanı, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Kadir Has Stadı'nı gezdi.

Ayrıca Erciyes Dağı'nda teleferiğe binen öğrenciler son olarak sinemada film izledi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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