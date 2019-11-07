Son Dakika Haberleri: Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandı
Son Dakika Güncel Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandı

Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandı

7 saat önce

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y., Adıyaman'da polis tarafından yakalandı.

Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandı, System.String[]

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y., Adıyaman'da polis tarafından yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y.'nin kentte olduğu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.Y.'yi belirlenen adrese düzenlediği operasyon ile yakaladı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Kayseri emniyetine teslim edileceği öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kayseri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
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