- Kayseri POMEM'de mezuniyet heyecanı

Teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayan 544 öğrenci, polis olarak mezun oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

"Şehit olan polislerimizin evlatlarının ağabeyleri ve amcalarısınız"

KAYSERİ - Kayseri Polis Meslek ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 8 aylık eğitimlerini tamamlayan 544 öğrenci mezun olarak polisliğe ilk adımlarını attı. Polislere seslenen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Şehit olan polislerimizin evlatlarının ağabeyleri ve amcalarısınız" dedi.

Kayseri POMEM'de 27. Dönemde teorik ve uygulamalı eğitim alan 544 öğrenci, mezun olarak polisliğe ilk adımlarını attı. Kayseri POMEM'de düzenlenen mezuniyet törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Polis Başmüfettişi Nihat Duygu, "Bugün Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden teorik ve uygulamalı 8 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 544 öğrencimizin mezuniyeti için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. burada teorik ve uygulamalı olmak üzere zorlu bir eğitim ve öğretim sürecinden geçtiniz. Her biriniz milletimizin huzur ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında görev yapacaksınız. Bu görevi ifa ederken gücünüzü kanunlardan alacak ve hukukun üstünlüğü ilkesinden şaşmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Şehit olan polislerimizin evlatlarının ağabeyleri ve amcalarısınız"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Bugün devlet için bayrak için kutsal bir vazifeye 'Bismillah' diyerek başlayacağınız son gündesiniz. Bulunduğum yerden sizlere bakınca sizlerin yüzündeki o ışıltıyı, o heyecanı ve gözlerinizdeki görev heyecanını görünce tek kelimeyle sizlerle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. İşiniz zor biliyorum. Güvenlikle, asayişle, terörle, hırsızla ve katille her birimizin anneleri ve bacıları için, evlatlarımız için, onların güvenliği için, onlar için tehdit olabilecek bir sürü şahısla uğraşacaksınız. Belki evlendiğinizde sizi işe gönderen eşiniz endişe ile gözlerinize bakacak. Belki büyüdüğünü göremediğiniz çocuklarınız size sitem edecekler. Belki öyle bir gün gelecek ki bıkacaksınız ve bırakmak isteyeceksiniz. Milletimiz için, bu bayrak için bu mümkün değildir. Sizler bugünden itibaren bu millet için bıkmayacaksınız, bırakmayacaksınız. Bu millet için çalışmaya mecbursunuz. Bugünden itibaren hatta buna mahkumsunuz. Bugünden sonra sizler vazifeleri başında şehit düşen şehitlerimizin emanetine sahip çıkacaksınız. Şehit olan polislerimizin evlatlarının ağabeyleri ve amcalarısınız. Onların giydiği o şerefli üniformayı şimdi sizler giyiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan 544 polis, yemin ederek görevlerine başlamanın heyecanını yaşadı. Geçit töreniyle devam eden programda, POMEM öğrencilerinin oynadığı harmandalı protokolden ve ailelerden alkış topladı. Keplerin atılmasıyla biten programda, aileler çocuklarına sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.