Kayseri Pomem'de Mezuniyet Töreni

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 22. dönem 308 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 22. dönem 308 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.



Merkezin spor salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, mezun olan polislerin zor bir yola girdiklerini, Türk milletinin refah ve mutluluğu için gece gündüz çalışmaları gerektiğini söyledi.



Mezun olan polislerin POMEM'de iyi bir eğitim aldıklarını belirten Tanrıver, "Dürüst olun, kimsenin hakkını yedirmeyin. Hakkınızı da haddinizi de bilin. Amirlerinize, üstlerinize meslektaşlarınıza, ailenize ve halkımıza saygılı olun." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Tanrıver, dönem birincisi Raşit Keten, dönem ikincisi Ömer Faruk Biçer ve dönem üçüncüsü Özgün Karnağ'a plaket verdi.



Dönem birincisi Keten, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Tören, 308 polisin yemin etmesinin ardından son buldu.

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