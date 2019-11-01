Son Dakika Haberleri: Kayseri pompalıyla icra görevlilerine direndi, emniyet müdürü ikna etti
Son Dakika Güncel Kayseri pompalıyla icra görevlilerine direndi, emniyet müdürü ikna etti

Kayseri pompalıyla icra görevlilerine direndi, emniyet müdürü ikna etti

6 saat önce

Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna ettiKAYSERİ'de Savaş Ç. (54) borcu nedeniyle otomobilini haczetmek için gelen icra memurlarına, pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi.

Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti

KAYSERİ'de Savaş Ç. (54) borcu nedeniyle otomobilini haczetmek için gelen icra memurlarına, pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Savaş Ç., emniyet müdürü tarafından teslim olmaya ikna edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde oturan emekli Savaş Ç. için bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince haciz kararı verildi. İcra memurları, saat 14.30 sıralarında haciz işlemi için Savaş Ç.'nin evine gitti. Savaş Ç., 38 NV 601 plakalı otomobilini haczetmek isteyen icra görevlilerine pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Savaş Ç.'yi silahını indirmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Savaş Ç., icra görevlileri ile aracını almak için gelen çekicinin gitmesini istedi.

Bunun üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk gelerek, Savaş Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Öztürk'ün çabasıyla ikna olan Savaş Ç., tüfeğiyle polise teslim oldu. Savaş Ç.'nin emniyete götürülmesi ardından otomobili çekiciye yüklenerek yediemin parkına götürüldü.

Kayseri pompalıyla icra görevlilerine direndi, emniyet müdürü ikna etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:59 Kaynak: DHA
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