KAYSERİ Prof. Dr. Silici: 'Propolisin bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı ve düzenleyici etkisi var' - Son Dakika

Prof. Dr. Silici: 'Propolisin bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı ve düzenleyici etkisi var'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, propolis başta olmak üzere diğer arı ürünlerinin bağışıklık sistemini düzenleyici ve uyarıcı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Kayseri'de 27 yıldır propolis üzerinde çalışan ve bu konuda yaptığı çalışmalarla çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan ERÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, çalışmalarını kitaplaştırdı. Prof. Dr. Sibel Silici, propolis başta olmak üzere diğer arı ürünlerinin bağışıklık sistemini düzenleyici ve uyarıcı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YÜKSELTMİYOR, DÜZENLİYOR'

Arı ürünlerinin bu yönüyle hem bakteriyel hem de viral enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirten Prof. Dr. Silici, "Bağışıklık sistemi; tıp dilinde immünite, vücudumuza dışarıdan giren yabancı cisim ve mikroorganizmalara vücudumuzun bütün mekanizmalarıyla karşı koyması anlamına gelir. Doğal bağışıklık ya da kazanılmış, edimsel bağışıklık olarak ikiye ayırabiliriz. Doğal bağışıklık doğuştan var olan, genetiğimizle kazandığımız bağışıklık anlamına gelir. Ama kazanılmış bağışıklık, sağlıklı beslenme, spor yapma, kaliteli uyku gibi faktörlerle güçlendireceğimiz bir bağışıklık sistemidir. Propolisin bağışıklık sistemi üzerine uyarıcı ve düzenleyici etkisi var. Bağışıklık sistemini yükseltiyor demek yanlış olur, çünkü kimi zaman bağışıklık sistemini yükseltmek istenen bir durum değildir. Bu nedenle biz propolisin bu etkisini önemseriz; bağışıklık sistemini uyarır ve düzenler. Sadece propolis değil, perga gibi, arı sütü gibi arı ürünleri de bağışıklık sistemini destekleyicidir. Hem bakteriyel hem viral enfeksiyonlardan korunmak için bu ürünlerden faydalanabiliriz" dedi.

Propolisten faydalanmak için doğru ve dozunda kullanımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Silici, "Ham propolisi kullanmanın yol açabileceği bazı sıkıntılar var. Bu nedenle doğru şekilde ekstrakt edilmiş, kimyasal içermeyen, mümkün olduğu kadar sağlığa faydalı propolis ürünlerini kullanmak gerekli. Bunu anlamak için ürünün içeriğine bakmak yeterlidir" diye konuştu.

'PROPOLİSİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLK KEZ ARAŞTIRILIYOR'

Türkiye'de propolisin insan üzerindeki etkilerini ölçmek için ilk kez Erciyes Üniversitesi'nde bir çalışma başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Silici, "Bugüne kadar propolisle ilgili yaptığımız çalışmaları, özellikle doz çalışmalarını belirleyebilmek için hep laboratuvar ortamında ya da deney hayvanları üzerinde test etmiştik. İnsanlar üzerinde yapılan çalışma hep hayalimiz oldu. Bunun için Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldık ve çalışmamıza başladık. Bu çalışmada, kavak tipi propolisin aktif bileşeni olan; kafeik asit fenitil estilinin kanda hangi saatte, hangi düzeye ulaştığı ve vücuttan ne zaman atıldığını, aynı zamanda da bağışıklık markörlerini belirledik. Şimdi analizlerini yapıyoruz. Yakın zamanda da uluslararası makale haline dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.