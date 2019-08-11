Kayseri Protokolü, bayram namazında vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri protokolü sabah kılınan bayram namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri protokolü sabah kılınan bayram namazında vatandaşlarla bir araya geldi.



Sabah kılınan bayram namazına AK Parti Kayseri Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve protokol üyeleri katıldı.



İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı bayram namazından sonra protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştılar.



Güzel bir bayram geçirildiğini ifade eden Vali Şehmus Günaydın,"Güzel bir bayram geçiriyoruz. Özellikle Kayseri olarak tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için, arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle trafik denetlemelerimizi ve tedbirlerimizi bu bayramda yoğun bir şekilde aldık. Vatandaşlarımızın da bu konuda üzerine düşeni yapmasıyla, inşallah bu sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyeceğiz. Bayramın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.



Vatandaşlarla bayramlaşan Mehmet Özhaseki, "Zor olan bir coğrafyada, bayram sabahı bile evine bombalar düşen ve evine gidemeyen kardeşlerimiz var. Çok şükür bizler namazımızı kıldık, kurban kesecekler gidip kesimini gerçekleştirecekler. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.



Bütün Müslümanların dualarını beklediklerini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Dün Arafat'ta yağmur yağmış. Orada hac vazifesini yerine getiren vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizden bir kez daha dualarını bekliyoruz ve herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz" ifadelerinde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bütün vatandaşların bayramını kutlayarak,"Sadece büyükşehir olarak değil, bütün ilçelerimizde satış ve kesim yerlerinde gerekli önlemleri aldık" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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