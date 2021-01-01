Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi - Son Dakika

Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi

01.01.2021 01:46

Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi Kayseri'de yeni yıl öncesinde tedbirler kapsamında Cumhuriyet Meydanında uygulama yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi.

Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi

KAYSERİ - Kayseri'de yeni yıl öncesinde tedbirler kapsamında Cumhuriyet Meydanında uygulama yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla asayiş ve trafik ekipleri kentte belirlenen noktalarda uygulama yaptı. Araçları durduran ekipler, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Öte yandan Cumhuriyet Meydanında denetleme yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, uygulama noktasında durdurulan bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi. Otobüse Garnizon Komutanı Aziz Adalı ile beraber İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli binerek, yolcularla sohbet etti.

Yapılan denetlemeler drone ile havadan görüntülendi.

Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi
Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi
Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi
Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi

Cumhuriyet Meydanı, Yeni Yıl, Protokol, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti
Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi         
00:27
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi         
23:13
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı         
21:19
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 02:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei