Son Dakika Haberleri: Kayseri roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu
Son Dakika Güncel Kayseri roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Kayseri roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

1 saat önce

Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (3)KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde...

Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (3)

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde yaşayan baba evine ulaştı. Nurgül- Mustafa Altunok çiftinin 3 çocuğundan biri olan Altunok'un şehadet haberi, aileye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber sonrası Nurgül-Mustafa Altunok çifti ile şehidin eşi Vildan Altınok, Doğubayazıt'a gitti. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Mahalleye ve Altunok ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Altunok, yarın öğle namazı sonrası Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kayseri roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Doğubeyazıt, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:21 Kaynak: DHA
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