Kayseri Sağlık Ekibi Deprem Bölgesinde Canlara Dokunmayı Başardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Sağlık Ekibi Deprem Bölgesinde Canlara Dokunmayı Başardı - Son Dakika

Kayseri Sağlık Ekibi Deprem Bölgesinde Canlara Dokunmayı Başardı

6 saat önce

24 Ocak tarihinde merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından, bölgeye giden 33 kişilik UMKE ekibi, enkaz altından bir kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Kayseri Sağlık Ekibi Deprem Bölgesinde Canlara Dokunmayı Başardı, System.String[]

24 Ocak tarihinde merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından, bölgeye giden 33 kişilik UMKE ekibi, enkaz altından bir kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, kısa sürede organize ettiği 24'ü UMKE gönüllüsü ve 9 sağlıkçıdan oluşan 33 personelini kara ve hava yolu ile afet bölgesine yönlendirdi. Deprem sabahı bölgeye ulaşarak çalışmalara katılan ekipler, enkaz altından çıkarılan bir depremzedeye de gerekli müdahaleleri yaparak bir cana dokunmayı başardılar.


Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a giden kahraman sağlık ve kurtarma ekipleri, yaraların hızla sarılarak kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından görevlerinin başına döndüler. - KAYSERİ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kayseri, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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