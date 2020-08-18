Kayseri Sağlık Müdürlüğü: "Kovid-19 numunelerinin kaybolduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika

Kayseri Sağlık Müdürlüğünce, "Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) numunelerinin kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Kayseri Şehir Hastanesinde Kovid-19 numunelerinin kaybolduğuna" ilişkin iddialar yer aldığı belirtildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Yurt dışı numunelerinin 48 saat içerisinde sonuçlandırılması konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.