Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den çift doz Sinovac aşısı olanlara ek bir doz aşı yaptırmaları çağrısı - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, çift doz Sinovac aşısı olanların hastaneye yatışlarında oranın yükseldiğine dikkati çekerek, ek bir doz BioNTech aşısı yaptırmalarını istedi.

Benli, Melikgazi Belediyesinin hayırsever iş birliği ile yapacağı Şükriye Yakıcı-Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezinin temel atma töreninde, Kovid-19 salgınında dördüncü dalga yaşandığını söyledi.

Bu süreçle ilgili bazı tespitlerde bulunduklarını aktaran Benli, şunları söyledi:

"Birincisi aşısız insanların hastane yatışlarında ve yoğun bakımlarda ciddi yer tuttuğunu belirtmek isterim. Şu an Kayseri'de 18 yaş üstü birinci doz aşılanan kişi yüzde 82'ye yaklaştı. Bu çok iyi bir oran. Ancak verileri analiz ettiğimizde şunları gözlemliyoruz, hastane yatışlarımızda aşısızların oranı, aşısı tamamlanmamış olanların oranı yüzde 70'lere varıyor. Yoğun bakım yatışlarımızda ise aşısı tamamlanmamış olanların oranı, yani aşısızlar yüzde 91, tek aşı olanlar yüzde 4, topladığımız zaman yüzde 95'ini aşı sürecini tamamlanmamış insanlar oluşturuyor. Canlar kayboluyor, üzülüyoruz."

İlk aşılama sürecinin sağlıkçılarda ve Sinovac aşısı ile başladığını anımsatan Benli, bu süreçte çift doz Sinovac aşısı olanlarınh hastaneye yatışlarındaki oranının yüksek olduğunu gördüklerine dikkat çekti.

Çift doz Sinovac aşısı olanlara ek bir doz yaptırmalarını öneren Benli, "Bizim önümüzdeki veriler de mümkünse BioNTech yapılmasını gösteriyor. Diğer taraftan bebeklerimizin de aşılanması gerekiyor." diye konuştu.