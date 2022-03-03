Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile Yeşilay Kayseri Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Benli, Yeşilay Şube Başkanı Edanur Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alarak, toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından konuşan Benli, "Bağımlılıkla ilgili kısımlarda ortak çalışmaların temelini atmıştık. İlerleyen süreçte daha da verimli şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yeşilay başkanımıza kabulünden, çalışan arkadaşlarımıza da özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın ise 1-7 Mart arasında Yeşilay Haftası'nın kutlandığını belirtti.