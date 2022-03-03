Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yeşilay'a ziyaret

03.03.2022 16:36
Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yeşilay'a ziyaret

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile Yeşilay Kayseri Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Benli, Yeşilay Şube Başkanı Edanur Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alarak, toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından konuşan Benli, "Bağımlılıkla ilgili kısımlarda ortak çalışmaların temelini atmıştık. İlerleyen süreçte daha da verimli şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yeşilay başkanımıza kabulünden, çalışan arkadaşlarımıza da özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın ise 1-7 Mart arasında Yeşilay Haftası'nın kutlandığını belirtti.

YORUMLAR
500
Yeşilay'dan Vali Yıldırım'a ziyaret Yeşilay'dan Vali Yıldırım'a ziyaret Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor

İl Sağlık Müdürü, Yeşilay Haftası, Kayseri, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement