Son Dakika Haberleri: Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Hayırlı Olsun"
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Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Hayırlı Olsun"

6 saat önce

Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser,

Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.


Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldıklarını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Yetkili sendika olarak girmiş olduğumuz promosyon ihalesi 6 bin 675 TL tutarla sonuçlandı. İhaleyi Ziraat Bankası aldı ve belirlenen tutar tek seferde peşin olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenecek" diye konuştu.


Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Belirlenen bu tutar Türkiye genelinde bir rekordur. Bu anlaşmanın Kayseri'deki sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Hakan Keser, Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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