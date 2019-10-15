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Kayseri Sağlıkspor çıkışa geçti

1 saat önce

Üst üste oynadığı iki önemli karşılaşmayı kazanan Kayseri Sağlıkspor zirveye ortak oldu.

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Üst üste oynadığı iki önemli karşılaşmayı kazanan Kayseri Sağlıkspor zirveye ortak oldu.


Kayseri Süper Amatör Küme'de iyi bir başlangıç yapamayan Kırmızı-Siyahlılar ligin son iki haftasında grubunun şampiyonlukta iddialı takımlarından Esen Makina Belsinspor'u 4-1 ve geçen haftada lider Hacılar Erciyesspor'u 2-0'lik sonuçla yenerek lige ağırlığını koydu. Son iki haftada alınan galibiyetlerle zirvede bende varım diyen Kayseri Sağlıkspor camiasında büyük sevinç hakim.


Lige şanssız başladıklarını belirten Kayseri Sağlıkspor antrenörü Mete Polat, " Sağlıkspor olarak hedefimiz şampiyon olmaktır. Son iki haftada aldığımız başarılı sonuçlarla lige ağırlığımızı koyduğumuzda inanıyorum. Ligde her maçımızı final havasında oynayarak hedefimize ulaşacağız" diyerek konuştu.


Kayseri Sağlıkspor ligin 5.haftasında 20 Ekim 2019 Pazar günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada saat 15: 00'de Kayseri Yolspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Hacılar, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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