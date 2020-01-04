Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi - Son Dakika
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Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor bugün başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesi ligden çekilme kararı aldı.

Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlık spor bugün başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesi ligden çekilme kararı aldı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor, ligin ikinci yarısı ligde mücadele etmeyecek. Kayseri Sağlıkspor yönetimi dün Kayseri Futbol İl Temsilciliğine verdiği dilekçe verdi. Kayseri amatörünün lokomotif takımlarından biri olan Sağlıkspor'un ligden çekilmesi sonrası spor camiasında büyük şok etkisi oluşturdu. Kırmızı-Siyahlılar ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla 5.sırada tamamlayan Kayseri Sağlıkspor rakip kalelere 29 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.


Kayseri Sağlıkspor ligin 14.haftasında bugün oynayacağı Kayseri Gençlerbirliği maçına çıkmayacak ve hükmen mağlubiyet sayılacak. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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