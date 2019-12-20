Kayseri-sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı - Son Dakika
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Kayseri-sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı

6 saat önce

Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandıKayseri'de, çeşitli suçlardan toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalanarak cezaevine konulan Gülizar P.'nin (40) sahte doğum raporu ile tahliye olduğu ortaya çıktı.

Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalanarak cezaevine konulan Gülizar P.'nin (40) sahte doğum raporu ile tahliye olduğu ortaya çıktı. 8 çocuk annesi Gülizar P., sahte raporu hazırladığı anlaşılan eşi Murat P. ile birlikte gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 Kasım'da Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum'da, 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanarak, hakkında toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülizar P'yi kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan 8 çocuk annesi Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bünyan Kapalı Cezaevine konuldu.

Polis ekipleri, 1 ay sonra 17 Aralık'ta Gülizar P'nin cezaevinden tahliye olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada Gülizar P'nin, 11 Kasım 2019 tarihli sahte doğum raporu ve bu rapor ile Ayşe P. adına düzenlenen kimlikle cezasını 6 ay erteleterek tahliye olduğu ortaya çıktı. Raporun çıkarıldığı Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçen polis, 11 Kasım'da Gülizar P. adına düzenlenmiş doğum raporu olmadığı bilgisine ulaştı. Gülizar P.'nin eşi Murat P. ile birlikte sahte doğum raporu düzenlediği belirlenirken, çift kaldıkları merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanarak gözaltına aldı.

Sahte doğum raporu düzenledikleri gerekçesiyle haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma açılan Gülizar P. ve eşi Murat P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri-sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
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