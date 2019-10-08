Son Dakika Haberleri: Kayseri salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kayseri salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

46 dakika önce

Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildiKAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Suriye uyruklu kişilerin salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip sattıkları yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu getirenlerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı da tespit eden ekipler, Yeşilhisar ilçesinde takibe aldı. Araç Niğde yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.

Kayseri salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
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