Kayseri saldırısının faili PKK'lı Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı (2) - Son Dakika

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner ile olaya karıştıkları iddiasıyla Diyarbakır'da yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

"Fırat/Botan" kod isimli Tekiner ile onun emniyetteki ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüphelinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlarda örgütsel doküman, dijital materyal ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla 23 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Saldırının planlayıcısına rekor ceza

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle bu olaya ilişkin davada firari sanık sayısı bire düşmüştü.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Çiçek'i ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 4 yıl 6'şar ay, Hamit Eroğlu ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan, Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari sanık İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik etmişti.

Sanıklar Karabulut ve Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirilmişti

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlenmişti.

Söz konusu teröristlerden birinin örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğu tespit edilmişti.