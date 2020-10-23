Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in yakalanmasına sevindiklerini belirten Yavuz, "17 Aralık 2016'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu 15 askerimiz şehit, 54 askerimiz de gazi olmuştu. Bu saldırıda çok büyük üzüntümüz olmuş, canlarımız yanmıştı. Teröristin, MİT ve emniyet güçlerimizin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi biz şehit ailelerini ve gazilerini ziyadesiyle sevindirmiştir. Biz bu teröristlerin cezaevlerinde beslenmesini istemiyoruz. Bunların hak ettikleri ceza idam." diye konuştu.

Terörle mücadelede atılan her adımda devletin yanında olduklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Son terörist kalmayana kadar operasyonların devam etmesini istiyoruz. Bu ülke bizim ve başka gidecek yerimiz yok. Yakalandığını duyduğum zaman saldırıda gazi olan arkadaşları ve şehit yakınlarını arayarak görüştüm. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadeleye devam ediyor. Devletimiz son zamanlarda terörle mücadelede büyük başarılar sağladı. Her zaman devletimizin yanındayız ve destekçisiyiz."