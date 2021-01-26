Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci'den salgın sonrasına hazırlık çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci'den salgın sonrasına hazırlık çağrısı Açıklaması

26.01.2021 13:59
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci'den salgın sonrasına hazırlık çağrısı Açıklaması, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans sistemiyle düzenlenen meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, 2020 yılında küresel ekonominin gündeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu belirtti.

Kovid-19'un ekonomiler üzerindeki etkisine değinen Büyüksimitci, "Pandemi nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin işleyişi bozuldu, kısıtlamalar küresel finans piyasalarında keskin düşüşlere yol açtı. Uluslararası ekonomi kurumlarınca, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren en yüksek küçülmenin yaşandığı dönem olarak görülüyor. Bazı hesaplamalara göre de salgının dünya ekonomisine verdiği zararın 3,4 trilyon dolar civarında olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de özellikle geçen yılın mart-haziran döneminde üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığına dikkati çeken Büyüksimitci, izolasyonların kısmen kaldırılmaya başlandığı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toparlanma görüldüğünü ve Türkiye'nin yüzde 6,7 büyüdüğünü aktardı.

Bundan sonraki süreçte de bu büyümenin sürdürülebilmesi gerektiğini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamlar pozitif bir büyüme göreceğimize işaret ediyor. Ülkemizde ve tüm dünyada uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısı ile pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azalacağını umuyoruz. Türkiye'nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerekiyor. Salgın sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde var olmak için yeni politikalar üretmek zorundayız. Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır."

Kayseri'nin ihracatını da değerlendiren Büyüksimitci, 2020 yılında ithalatın yaklaşık iki katı ihracat yaptıklarını, Kayseri'nin cari açığa pozitif katkı veren ve artı değer üreten bir şehir olduğunu belirtti.

Her geçen yıl ihracatçı firma sayılarının arttığını vurgulayan Büyüksimitci, geçen yıl 1583 olan ihracatçı firma sayısının bu yıl 1684'e ulaştığını, mobilya ve elektrikli ev aletleri ihracatında Türkiye'de ikinci, kablo üretiminde ise üçüncü sırada olduklarını açıkladı.

Toplantının sonunda TOBB Türkiye 100 yarışmasında dereceye giren Vilinze Mobilya, Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ve Form Demir Çelik firmalarına, Kayseri ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Büyüksimitci tarafından plaket takdim edildi.

Kayseri Sanayi Odası, Ekonomi, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci'den salgın sonrasına hazırlık çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı         
15:15
TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var         
15:05
Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti         
14:54
İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi         
14:36
İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi         
14:19
"Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı         
13:43
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı         
12:41
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 15:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci'den salgın sonrasına hazırlık çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei