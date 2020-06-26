Kayseri Sanayisinde Covid-19 antikor tarama testleri başladı - Son Dakika

Kayseri Sanayisinde Covid-19 antikor tarama testleri başladı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizasyonuyla T.C. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Kayseri Sanayi Odası'nın girişimleriyle üye firma ve işyeri çalışanlarına yönelik antikor temelli (Eliza) Covid-19 tarama testleri sanayicilerin talepleri doğrultusunda uygulanmaya başlandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizasyonuyla T.C. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Kayseri Sanayi Odası'nın girişimleriyle üye firma ve işyeri çalışanlarına yönelik antikor temelli (Eliza) Covid-19 tarama testleri sanayicilerin talepleri doğrultusunda uygulanmaya başlandı.

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Oda olarak firmaların salgın sürecinden en az etkilenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Üyelerimiz salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana güvenli üretim noktasında birçok uygulamayı hayata geçirdi. Bu manada son derece duyarlı davranan sanayici ve işadamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Üretimin aksamaması adına yerinde örnek alma ile Covid-19 tarama testlerinin Başladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Bizde Oda olarak bu süreçte hem sanayicilere destek olmak, hem de üretimin devamlılığı açısından çeşitli girişimlerde bulunarak, maliyetinin çok altında sanayimizde tarama testlerini başlattık. Taramalar sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda uzman ekipler tarafından iş yerlerinde örnekler alınarak yapılacak. Bu manada yapılacak testler yeni normale geçişe ciddi destekler sağlayacak. Dolayısı ile üretim aksamadan ekonomimize katkı sunmaya devam etmiş olacağız" diye konuştu.


Bu testlerle hem erken teşhis ile hastalığın diğer çalışanlara yayılmasının önleneceğini hem de çalışanların hastalık sürecini hafif şekilde atlatmalarına yardımcı olacağını belirten Başkan Büyüksimitci, bu sayede hiçbir işletmede üretimin aksamayacağını ya da herhangi bir bölümü kapanmayacağını söyledi.


Başkan Büyüksimitci son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Sanayisinde Covid-19 antikor tarama testleri başladı - Son Dakika

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