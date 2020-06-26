Kayseri sanayisinde Kovid-19 antikor tarama testleri başladı - Son Dakika

Kayseri sanayisinde Kovid-19 antikor tarama testleri başladı

Kayseri'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) iş birliğiyle, odaya üye firmalarda antikor temelli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerinin başladığı bildirildi.

Kayseri'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) iş birliğiyle, odaya üye firmalarda antikor temelli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerinin başladığı bildirildi.

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KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, oda olarak firmaların salgın sürecinden en az etkilenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Üyelerinin salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana güvenli üretim için birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Büyüksimitçi, şunları kaydetti:

"Biz Oda olarak bu süreçte hem sanayicilere destek olmak hem de üretimin devamlılığı açısından çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Tarama testleri de bunlardan birisi. Taramalar sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda uzman ekipler tarafından iş yerlerinde örnekler alınarak yapılacak. Bu manada yapılacak testler yeni normale geçişe ciddi destekler sağlayacak. Dolayısıyla üretim aksamadan ekonomimize katkı sunmaya devam etmiş olacağız."

Büyüksimitçi, tarama sayesinde hem erken teşhisle hastalığın diğer çalışanlara yayılmasının önleneceğini hem de çalışanların hastalık sürecini hafif şekilde atlatmalarına yardımcı olunacağını belirterek, bu sayede hiçbir işletmede üretimin aksamayacağını ifade etti.

Testlerin talepler doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydeden Büyüksimitçi, firmaların maliyetinin çok altında bir rakamla çalışanların test yaptırma imkanına kavuştuğunu belirtti.

Kayseri Sanayi Odası, Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri sanayisinde Kovid-19 antikor tarama testleri başladı - Son Dakika

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