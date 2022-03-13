Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden emniyet teşkilatına teşekkür - Son Dakika
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden emniyet teşkilatına teşekkür

13.03.2022 16:46
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden emniyet teşkilatına teşekkür

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, soygun için girdiği kuyumcu dükkanında çalışan bir kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için yoğun çaba gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, soygun için girdiği kuyumcu dükkanında çalışan bir kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için yoğun çaba gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İncetoprak, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Caddesi'nde yaşanan üzücü olayın ardından zaman kaybetmeden zanlıyı yakalama çalışmalarına başlayan polis ekiplerinin kısa sürede sonuca ulaştığını belirtti.

Emniyet güçlerinin 450 saatlik kamera kaydı incelemesi ve saha çalışmaları sonucu zanlının yakalandığını anımsatan İncetoprak, şunları kaydetti:

"Bizi derinden üzen olayın zanlısı kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Zanlının kısa sürede yakalanmasında büyük çaba sarf eden emniyet teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Soygun olayında ağır yaralanan kuyumcu esnafımızın ise tedavisi halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürmektedir. Kendisine meslektaşlarım adına acil şifalar diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini arzu ediyoruz."

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Emniyet Müdürlüğü, Kuyumcu, Kayseri, Soygun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden emniyet teşkilatına teşekkür - Son Dakika


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