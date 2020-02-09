Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü - Son Dakika

Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

6 saat önce

Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldüKayseri'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü.

Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

Kayseri'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]