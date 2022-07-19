Kayseri şehidini uğurladı - Son Dakika
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Kayseri şehidini uğurladı

19.07.2022 13:46
Kayseri şehidini uğurladı

Van'ın Çatak ilçesinde EYP'ye basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesinde EYP'ye basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü. Düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilen şehit Bozkurt'un naaşı, daha sonra baba evine getirildi. Burada helallik alınan Bozkurt'un cenazesi, namazın kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirildi. İl protokolü, şehit ailesine başsağlığı dilerken, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Kartal Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin eşi ve çocukları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

3 çocuk babası şehit Bozkurt'un cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, il protokolü, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan ile emniyet personelleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

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Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı 'Avrupa'daki Türkler' Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor 'Avrupa'daki Türkler' Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor
Kaynak: İHA

Bozkurt, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri şehidini uğurladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri şehidini uğurladı - Son Dakika
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