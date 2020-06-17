Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin koronavirüs vaka sayısını artırdığını söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık, System.String[]
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin koronavirüs vaka sayısını artırdığını söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Hastanemizde günde 2 pozitif vakamız varken şimdi 30 ile 40 vaka arasına çıktık" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, pandemide en önemli unsurun vatandaşın kendisi olduğunu belirterek, "Toplum nasıl hareket ederse ona göre yol alırsınız. Her insanın başına polis, jandarma ve bekçi dikemeyeceğinize göre insanlarımızın uyacağı kurallar var. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı her gün söylüyorlar. Bizim ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Haziran normalleşmenin başladığı süreydi. Biz bunu azaltırken 'yeni normal hayat' demiştik. Yeni normalden bahsederken de sizin eskiden olduğu gibi insanlarla tokalaşmak, yakın mesafede oturmak ve sarılmak gibi eylemleri yapmamanız gerekiyordu. Sosyal mesafeyi korumanız ve maskenizi asla çıkarmamanız gerekiyordu. El hijyeninize de dikkat etmeniz gerekiyordu. Maalesef bizler tedbirlere uymuyoruz. Koronavirüsten önceki yaşamımıza döndük. Sanıyorum ki bunlar yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

'GÜNDE 2 VAKADAN 30-40 VAKAYA ÇIKTIK'

Birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin vaka sayısını artırdığının altını çizen Prof. Dr. Çelik, "İnsanların kendi oto kontrollerini yapması gerekiyor. Başkalarıyla bir araya geldiğiniz zaman mutlaka üç önlemi almanız gerekir. Biz düğünlerin dışarıda açık alanlarda yapılması gerektiğini söyledik. Cenaze törenlerine gidiliyor. Orada bu kurallara uyulması gerekirken kurallara uyulmadığını görüyoruz. Asker uğurlaması gibi görüntülere şahit olduk. Bunların eskiden yapılandan hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Bunlardan uzak durmazsak, sonuç kaçınılmazdır. Günde 2 pozitif vakamız varken şimdi 30 ile 40 vaka arasına çıktık. Dolayısıyla vaka sayımız artıyor, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zinciri bir yerden koparırsanız, bu çabanız boşa gidecek" ifadelerini kullandı.

'MASKE AKSESUAR DEĞİL'

Maskenin kurallara uygun şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Maske takmanız yetmiyor, aynı zamanda maskeyi de kuralına göre takmanız gerekiyor. Medyada maskelerin nasıl takıldığını görüyoruz. Burnu açıkta bırakacak şekilde maske takılıyor. Bunların bir anlamı yok. Çünkü insanın en iyi nefes aldığı yer burnudur. Çoğumuz ağzımız açık nefes almayız. Burnun da temizleme fonksiyonları var. Bu yüzden burnumuzu kullanırız. Yemek yerken veya içerken maskenizi çıkarıyorsunuz; ama başka insanlarla sosyal mesafenizi korumaz ve önünüze dönük nefes alıp verirseniz buradan bulaşması kaçınılmazdır. Maske bir aksesuar değil, bir zorunluluk olmalı ve kuralına uygun takılması gerekir" diye konuştu.

'TOPLU KAHVALTI, DOĞUM GÜNÜ PROGRAMI YAPANLAR VAR'

Kayseri'de karantina altında alınan konut sayısında artış olduğunu, son olarak tedavi altına alınan kişilerin toplu kahvaltı organizasyonundan geldiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Kayseri'de son dönemde karantina altına alınan bir yerde komşular arası kahvaltı organizasyonu yapmışlar. Doğum günü kutlamasından dolayı yatan var. 'Bunlar yapılmasın' demiyoruz; ama sosyal mesafe kuralları ve bilim kurulunun yayınladığı bir rehber var. Sizin nerede duracağınız ve aranızda ne kadar mesafe olacağına dair her şey belirtilmiş durumdadır. Kurallara uyamayacaksanız, sonuç kaçınılmazdır. İnsanlar mecburi sebeplerden dolayı karantinaya alınıyor. Pozitif olanları yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.


- Kayseri
Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık - Son Dakika

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