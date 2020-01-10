"Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

"Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

7 saat önce

Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünde yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünde yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesinin hizmet süreçleri ve diğer istatistikleri hakkındaki sunumlarla başlayan toplantıda, hastanede verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği masaya yatırılarak, yapım işleri, ürün ve hizmet temini gibi konularda genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Grip salgını nedeniyle hastanede yaşanan yoğunluğun da göz önüne alındığı toplantıda, verilen hizmetin aksamadan kaliteli ve hızlı bir şekilde verilmesi için önleyici kararlar alındı.


Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi'nin Türkiye'deki lider hastaneler arasında girmeyi başardığına ifade etti.

Bunun önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Tamer, "Belirtmek isterim ki iç içe son derece önemli ve güzel bir birliktelik içerisindeyiz, bu birlikteliğimiz de sahada her alanda kendini gösteriyor. Şu an sağlık hizmetlerinin sunumunda geldiğimiz nokta hakikaten Türkiye standartlarının üzerinde. Bu gururu yaşatan siz değerli arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Şehir Hastanesi yöneticileri ile ATM Sağlık Kayseri Şirket temsilcileri de katıldı.

Şehir Hastanesi, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak
İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz

Son Dakika Haberleri
22:41 Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
22:40 İran medyası: "Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak" - Son Dakika
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]