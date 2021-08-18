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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı

18.08.2021 19:23
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesinde pandemi döneminin başlangıcından bugüne kadar 70 bin korona virüs hastasının yatarak tedavi edildiğini söyleyerek, "Korona virüs sürecinde 100 binlerce poliklinik yaptık" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesinde pandemi döneminin başlangıcından bugüne kadar 70 bin korona virüs hastasının yatarak tedavi edildiğini söyleyerek, "Korona virüs sürecinde 100 binlerce poliklinik yaptık" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayseri Tıp Fakültesi Dekanlığı açıldı. Açılışa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, "3.5 yıl önce taşındığımızda hakikaten çok zor bir süreç yaşamıştık. Tüm arkadaşlarımızla el ele vererek bunun üstesinden gelmeyi başardık. Bin 607 yatak kapasiteli bu hastanenin 5 Mayıs 2018'te açılmasından sonra yılda neredeyse 3 milyon civarında poliklinik ve 200 bini aşan yatan hasta sayısı ile Kayseri'ye ve çevre illerimize hizmet vermeye çalıştık. Pandemiden sonra çok daha büyük mücadeleler içerisine girdik. Hakikaten tüm hekim arkadaşlar canla ve başla çalıştı. Bugüne kadar 70 bin civarında covid hastası yatırdık. 100 binlerce poliklinik yaptık. Bu yükü karşılamaya çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin cazibe, ticaret, endüstri, bilim ve sağlığın merkezi olduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Çok şükür 'Türkovak' dedik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde oldu. Öyleyse bu değerlerimizi takdir etmesini de bileceğiz, üzerimize ne düşüyorsa onu da yapma yönünde gayret göstereceğiz. Aynı zamanda kültürün, turizmin, gastronominin merkezi diyoruz. Sağlık bilimleri açısından da USHAŞ'la yaptığımız protokol ile Kayseri'mizi bir sağlık turizmi merkezi haline getirme yönünde akredite sağlık kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle hep irade ve gayret gösteriyoruz. Çünkü bu şehrin hep olumlu anılmasını istiyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BU ŞEHRİN HİZMETKARLARI OLDUKLARINI BELİRTEREK, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Bu şehrin güzel anılması adına Nöroloji uzmanı bir doktor abiniz, büyüğünüz olarak böyle güzellikleri paylaşınca inanın keyif duyuyorum. İyi ki varsınız, bize böyle hizmet fırsatlarını veriyorsunuz. Hep beraber el ele gönül gönüle daha güzel daha sağlıklı günlere diyorum ve aşı bu işin olmazsa olmazı. Bu aşıyı da yaptırmadığımız sürece herhalde sıkıntılarımızın artacağını göz ardı etmememiz gerektiğini de hatırlatıyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, kentte 10 gün içerisinde aşı tablosuna mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Sanayicimiz faaliyetlerini sürdürebilsin diye, esnafımız dükkanını kapatmasın diye sağlıkçımızın büyük özverileri oldu. Hiçbir fabrikamızı pandemi nedeniyle kapatmadık. Bunun sonucunu da ihracat rakamlarına baktığımızda çok net görüyoruz. Bugün geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 50 artıran bir Kayseri var. Bu sağlık çalışanlarının da katkısıyla gerçekleşti" diye konuştu.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı

Şehir Hastanesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı - Son Dakika


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