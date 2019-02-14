Son Dakika Haberleri: Kayseri Şehir Hastanesi'nde Hastalara Ozon Tedavisi Uygulanıyor

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Hastalara Ozon Tedavisi Uygulanıyor

54 dakika önce

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastalara ozon tedavisi uygulanıyorKAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, hastalara ozon tedavisi uygulayan Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, kireçlenme başta olmak üzere birçok hastalıkta tedavinin uygulandığını söyeldi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastalara ozon tedavisi uygulanıyor

KAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, hastalara ozon tedavisi uygulayan Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, kireçlenme başta olmak üzere birçok hastalıkta tedavinin uygulandığını söyeldi. Doç. Dr. Tomruksütbeyaz, Ozon tedavisi kıkırdak hücrelerinin rejinerasyonuna katkıda bulunurken, aynı zamanda dokunun da iyileşmesini sağlıyor dedi.

Kayseri'de romatizma, bel, boyun fıtığı, migren, kas-eklem ve diyabet hastalığının yol açtığı dayanılmaz ağrılar çeken hastalar, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne başvuruyor. Hastalara burada ozon tedavisi uygulanıyor. Klinikte görevli Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, uyguladığı tedaviyle birçok hastanın ağrılarından kurtulduğunu söyledi. Doç. Dr. Tomruksütbeyaz, hastaların ozon tedavisi ile kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, şöyle dedi

Özellikle kireçlenme hastalığı başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kıkırdak hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunurken aynı zamanda dokunun da iyileşmesinde faydalı oluyor. Çok ağrıları olmayan bir tedavidir. Hastalarımız da gayet tolere edebiliyorlar. Tedaviden genellikle çok mutlu oluyorlar. Hastalığın şiddetine ve derecesine göre tedavi şartları değişiyor. Bazı hastalarımıza bir uygulamada bazı hastalarımıza da üç uygulamaya kadar tıbbi ozon tedavisi uygulanabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:16 Kaynak: DHA

Sağlık
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