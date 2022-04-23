Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Prof. Dr. Emin Silay ile idareciler, ATM sağlık grup yöneticileri, çocuk hastalıkları doktorları, çocuk gelişimi uzmanları ve Küçük Kalpler Eğlence Ekibi, servislerde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Nötropenik hastalara uygun olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeler ikram edildi, garsonlara palyaço kıyafeti giydirildi. Ellerinde hediyelerle hastane idarecilerini ve palyaço kıyafetli garsonları karşılarında gören çocuklar sevinç yaşadı.

Ardından poliklinikler ve acil servis ziyaret edilerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, bayramları kutlandı.

Kutlama kapsamında temsili olarak çocuk hastalar Başhekim Silay'ın makamına oturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Silay, geleceğin teminatı çocukların beden sağlığı kadar ruh sağlığını da önemsediklerini belirterek, "Onların gelişimi ve mutluluğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada tedavi altında olmalarından dolayı bayram kutlamalarından mahrum kalmasınlar diye bu programı düzenledik. Çocuklarımız mutlu olursa dünyamız daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'den gelen ekipler de hastane bahçesinde bayram kutlaması yaparak, çocukları eğlendirdi.