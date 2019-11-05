Kayseri Şehir Hastanesi'nden Lösemili Çocukları Heyecanlandıran Sürpriz

Kayseri Şehir Hastanesi ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi iş birlikteliğinde düzenlenen programda, Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji servisinde tedavisi devam eden çocuklar, hastane bahçesine kurulan 10D Sinema ile eğlenceli bir o kadarda heyecanlı bir gün yaşadılar. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'in eşlik ederek eğlencelerine ortak olduğu miniklerin yaşadığı mutluluk ise yüzlerinden okundu.



Etkinlik öncesi konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Çelik; "Bugün hastanemizde Lösemi Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinlikte büyük emeği geçen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı eğlendirmek, sevgimizi göstermek, moral sağlamak için çabalamaktayız. Bu 10D sinemasını buraya getirerek gösterimde bulunacak olan şirkete de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı sevindirerek, moral ve motivasyon sağlayıp bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için etkinliklerimize devam edeceğiz. Tüm herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "LÖSEV haftası nedeniyle, tedavi gören çocuklarımıza özel bir sinema etkinliği hazırladık. Bu sinemayı buraya getiren, Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Kayseri Şubesine teşekkür ediyorum. Çocuklar sevindiği zaman dünya sevinir. Biz de onları sevindirmek için elimizden gelen gayreti her zaman göstereceğiz. Onlara güzel bir dünya bırakacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ