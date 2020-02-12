Kayseri Şehir Hastanesinde anne ve bebeklere "özellikli hizmet" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesinde anne ve bebeklere 'özellikli hizmet' - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinde anne ve bebeklere "özellikli hizmet"

7 saat önce

Kayseri Şehir Hastanesinde doğum yapan annelere, bebek uyum servisinde özellikli hizmet veriliyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde anne ve bebeklere

Kayseri Şehir Hastanesinde doğum yapan annelere, bebek uyum servisinde özellikli hizmet veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde bulunan bebek uyum servisinde, beslenme ve hijyen ile bebeklerin normal hayata adapte olabilmelerini sağlamak için 24 saat eğitim alan anneler, hastaneden bebekleri ile birlikte mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Adem Arık, anne bebek uyum servisinde iki tür hasta takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi, yoğun bakımda tedavisi görmüş ve taburculuğu yaklaşmış hastaları eve göndermeden önce bu servise kabul ediyoruz. Burada bebekler ile anneleri birlikte kalıyorlar. Bu serviste anne için bir yatak, bebek için de bir kuvöz var. Bebek dışarı çıkmadan önce anne ile bir uyum sağlasın, kalan tedavisi varsa tedavilerini tamamlasın diye burada misafir ediyoruz. Bir nevi dış dünyaya çıkmadan önce anne ve bebeği hazırlamış oluyoruz. Aynı zamanda eğitim hemşirelerimiz burada anneye bebek bakımı ve emzirme ile ilgili eğitim veriyorlar. Bilindiği üzere çocuk sahibi olmak özellikle bazı anneler için bir travma nedeni olabiliyor. Buna lohusalık sendromu diyoruz Bebeğim ve annenin bir süre burada kalması lohusalık sendromunun kolaylıkla atılmasını sağlıyor."

Arık, 3. ve 4. basamak yoğun bakım servislerinde ise hayati tehlikesi olan, dışarıda yaşaması mümkün olmayan hastaları takip ettiklerini aktardı.

Eğitim hemşiresi Meryem Lale ise bebek dostu hastane olduklarını, anne ve bebeğin uyumunu sağlamak adına anneye bebeğin bakımından beslenmesine kadar her şeyi doğru bir şekilde öğrettiklerini anlattı.

Yeni doğum yapan Derya Tayyar Aycan ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini, emzirmeden beslenmeye kadar pek çok konuyu serviste öğrendiğini ifade etti.

Kayseri, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuklarını silahla tehdit edip "Sizi öldüreceğim" diyen anneye çocukların velayeti verildi Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şehir Hastanesinde anne ve bebeklere "özellikli hizmet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]