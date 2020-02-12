Kayseri Şehir Hastanesinde anne ve bebeklere

Kayseri Şehir Hastanesinde doğum yapan annelere, bebek uyum servisinde özellikli hizmet veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde bulunan bebek uyum servisinde, beslenme ve hijyen ile bebeklerin normal hayata adapte olabilmelerini sağlamak için 24 saat eğitim alan anneler, hastaneden bebekleri ile birlikte mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Adem Arık, anne bebek uyum servisinde iki tür hasta takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi, yoğun bakımda tedavisi görmüş ve taburculuğu yaklaşmış hastaları eve göndermeden önce bu servise kabul ediyoruz. Burada bebekler ile anneleri birlikte kalıyorlar. Bu serviste anne için bir yatak, bebek için de bir kuvöz var. Bebek dışarı çıkmadan önce anne ile bir uyum sağlasın, kalan tedavisi varsa tedavilerini tamamlasın diye burada misafir ediyoruz. Bir nevi dış dünyaya çıkmadan önce anne ve bebeği hazırlamış oluyoruz. Aynı zamanda eğitim hemşirelerimiz burada anneye bebek bakımı ve emzirme ile ilgili eğitim veriyorlar. Bilindiği üzere çocuk sahibi olmak özellikle bazı anneler için bir travma nedeni olabiliyor. Buna lohusalık sendromu diyoruz Bebeğim ve annenin bir süre burada kalması lohusalık sendromunun kolaylıkla atılmasını sağlıyor."

Arık, 3. ve 4. basamak yoğun bakım servislerinde ise hayati tehlikesi olan, dışarıda yaşaması mümkün olmayan hastaları takip ettiklerini aktardı.

Eğitim hemşiresi Meryem Lale ise bebek dostu hastane olduklarını, anne ve bebeğin uyumunu sağlamak adına anneye bebeğin bakımından beslenmesine kadar her şeyi doğru bir şekilde öğrettiklerini anlattı.

Yeni doğum yapan Derya Tayyar Aycan ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini, emzirmeden beslenmeye kadar pek çok konuyu serviste öğrendiğini ifade etti.