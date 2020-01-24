Kayseri Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddiası - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddiası

6 saat önce

Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kayseri Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddiası, System.String[]

Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün bir sosyal paylaşım sitesinde "Kayseri Şehir Hastanesinde skandal" başlıklı video yayınlandığı belirtildi.

Hasta H.Ö.B'nin yakınının "hastasının ameliyat edilmediği ve sürekli ertelendiği, bu gerekçe ile sıkıntı yaşadığını" iddia ederek bir kalp damar cerrahı ile tartıştığı ve bu durumun habersiz kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu hakkında hastane idaresinden alınan bilgiye göre, hasta 2 yıl önce 'spontanfemoral arter anevrizması' nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrasında tam iyileşme ile taburcu olmuştur. 4 ay sonra tekrar polikliniğe başvurup muayene olan hastada, takılan greftin 3 santimetrelik kısmının cilt üzerinde olduğu tespit edilmiş ve grefti çıkarmak için tekrar ameliyat edilmesi gerektiği ancak bu durumun acil bir cerrahi işlem gerektirmediği bilgisi verilmiştir. Hasta, 13 Ocak 2020 tarihinde yeniden ameliyat edilmiş ve 17 Ocak 2020 tarihinde taburcu olmuştur. Söz konusu görüntülerin 23 Aralık 2019'da kayda alınarak 22 Ocak 2020 tarihinde sosyal medyaya aktarıldığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da sosyal medyada yer alan görüntülerde bir hasta yakını ve görevli doktor arasında geçen olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında futbolcularla tanıştı
Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]