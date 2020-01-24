Kayseri Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddiası - Son Dakika

Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesinde bir hastanın ameliyat edilmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün bir sosyal paylaşım sitesinde "Kayseri Şehir Hastanesinde skandal" başlıklı video yayınlandığı belirtildi.

Hasta H.Ö.B'nin yakınının "hastasının ameliyat edilmediği ve sürekli ertelendiği, bu gerekçe ile sıkıntı yaşadığını" iddia ederek bir kalp damar cerrahı ile tartıştığı ve bu durumun habersiz kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu hakkında hastane idaresinden alınan bilgiye göre, hasta 2 yıl önce 'spontanfemoral arter anevrizması' nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrasında tam iyileşme ile taburcu olmuştur. 4 ay sonra tekrar polikliniğe başvurup muayene olan hastada, takılan greftin 3 santimetrelik kısmının cilt üzerinde olduğu tespit edilmiş ve grefti çıkarmak için tekrar ameliyat edilmesi gerektiği ancak bu durumun acil bir cerrahi işlem gerektirmediği bilgisi verilmiştir. Hasta, 13 Ocak 2020 tarihinde yeniden ameliyat edilmiş ve 17 Ocak 2020 tarihinde taburcu olmuştur. Söz konusu görüntülerin 23 Aralık 2019'da kayda alınarak 22 Ocak 2020 tarihinde sosyal medyaya aktarıldığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da sosyal medyada yer alan görüntülerde bir hasta yakını ve görevli doktor arasında geçen olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.