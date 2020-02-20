Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapılabilecek - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapılabilecek

7 saat önce

Kayseri Şehir Hastanesinin organ nakli için gerekli yetkiyi aldığı bildirildi.

Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapılabilecek, System.String[]

Kayseri Şehir Hastanesinin organ nakli için gerekli yetkiyi aldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde organ nakli merkezi açılması konusunda birçok çalışma ve girişimde bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile sağlık idarecileri büyük bir adım attı.

Uzman kadrosu ve son teknoloji cihazları ile kısa sürede bölgenin sağlık üssü konumuna gelen hastane, yapılan hummalı çalışmaların ardından organ nakli merkezi olmak için gerekli tüm şartları yerine getirdi.

Kayseri Şehir Hastanesi bu sayede "böbrek nakli yapılabilen organ nakli merkezi" unvanını almayı başardı.

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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