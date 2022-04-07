Kayseri Şehir Hastanesinde "Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Şehir Hastanesinde "Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi" açıldı

07.04.2022 17:42

Kayseri Şehir Hastanesinde "Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi" hizmete girdi.

Kayseri Şehir Hastanesinde "Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi" hizmete girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Şehir Hastanemizdeki Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi, çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastaların iç dünyalarını onlarla oyun oynayarak anlamak, çocuklarımızı gelişimsel açıdan takip edebilmek için açıldı. Aileler için yol gösterici, Türkiye'de ilk." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise birim, Başhekim Prof. Dr. Emin Silay ve başhekim yardımcıları Dr. Funda Toprak, uzman doktor Şaban Yüksel ve çalışanların katılımıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kulesi'nde hizmete açıldı.

Açılışta, çocuk hastalıkları uzman hekimleri, çocuk psikiyatristleri ve çocuk gelişim uzmanları ile Küçük Kalpler Eğlence ekibi, çocuk hastalara hediyeler ve balon dağıttı.

Başhekim Silay, 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek birimin, çocukların gelişimine faydalı olacağına inandıklarını ifade etti.

8 çocuk gelişim uzmanı görev yapacak

Çocuk gelişim uzmanı Elif Demirci de birimde 8 çocuk gelişim uzmanının görev yapacağını belirterek şunları kaydetti:

"Biz çocuklarla oynarken gözlemler gerçekleştireceğiz ve bununla ilgili rapor hazırlayıp çocuk psikiyatri uzmanlarımıza sunacağız. Buraya anlamlı malzemeleri itinayla seçtik. Çocuk neden oynar, nasıl oynar bizim için çok önemli ve değerli. Bu birimde çocuklarla çalışacağız ama ailelerimizle de çocuklarıyla nasıl oyun oynamaları, çocuklarının gelişimlerine nasıl destek olmaları gerektiğini, burada aldıkları gelişimsel destek programını evde nasıl devam ettirmeleri gerektiğini paylaşacağız."

Demirci, hastaların kendilerine çocuk psikiyatri polikliniğinden yönlendirileceğini, psikiyatristlerin çocuklarda korku, kaygı, öfke kontrol problemleri, travmatik yaşantı, ekran bağımlılığı, psikososyal yoksunluk, ayrılma kaygısı, otizm tanılama gibi durumlarda çocukları gelişimsel destek birimine yönlendireceklerini bildirdi.

Kayseri Şehir Hastanesinde Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi açıldı
Kayseri Şehir Hastanesinde Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi açıldı
Kayseri Şehir Hastanesinde Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi açıldı

YORUMLAR
500
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: 'Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir' Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: 'Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir' TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'ni inceledi TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'ni inceledi

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesinde 'Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:31 Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti!
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
17:18 Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi
17:12 Azerbaycanlı vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu: 10 milyon oy hazır
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 18:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Şehir Hastanesinde "Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement