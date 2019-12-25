Kayseri Şehir Hastanesinde hasta çocukların yüzü gülmeye devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinde Biyomedikal Teknikeri olarak çalışan Besim Güçük'ün, hasta çocukları motive etmek için kurduğu Küçük Kalpler eğlence ekibi, bugün ilk yaşını yine çocukların yüzünü güldürerek kutladı.



Hastanede stajyer olan öğrencilerle kurulan ekip, çocuklar için balonlar ve hediyeler hazırlayarak Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sadi Tacettinoğlu ve Küçük Kalpler ekibi kurucusu Besim Güçük eşliğinde hastane içerisinde dolaşarak ve odaları gezerek çocuklara balon ve hediyelerini verdiler.



İnsanın beden ve ruh olarak bir olduğunu ve çocukların bu sayede motive olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sadi Tacettinoğlu, "Şehir hastanemizin Küçük Kalpler ekibi birinci yılını tamamladı. 1 yıldan beri çocuk servislerinde çeşitli etkinliklerde bulunarak, oradaki çocukların ruh ve beden sağlığının düzelmesine katkıda bulunuyor. Biliyorsunuz ki insanın hem beden hem de ruh sağlığının birlikte olması lazım. Fiziksel aktiviteleri sınırlı olan çocuklara psikolojik anlamda destek olarak, onların tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyorlar. Biz başhekimlik adına küçük kalpler ekibine teşekkür ediyoruz ve etkinliklerin de devamını istiyoruz. Çocuklarıyla hastanede sosyal etkinlik anlamında ilgilenilmesi aileleri mutlu ediyor çünkü çocukları mutlu oluyor ve aile de mutlu olunca bizlere teşekkür mektubu yazıyorlar. Biz de ailelere teşekkür ediyoruz. Küçük Kalpler topluluğu da sağlık meslek liselerinden gelen stajyer öğrencilerimizden oluşuyor" dedi.



Küçük Kalpler ekibi kurucusu Besim Güçük, 1 sene süren mücadelenin sonunda güzel sonuçlar aldıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Küçük Kalpler projesinde 2018 Aralık ayından beri, hastanede yatan çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, hastanenin korkulacak bir yer olmadığını öğrenmeleri için, ekip arkadaşlarımla birlikte 1 yıldır mücadele ediyoruz ve bu mücadelenin sonunda hep güzel haberlerle karşılandık. Ekip arkadaşlarım stajyer öğrencilerimiz ve bu sene yeni bir ekip kurdum. Bizlere bu projemizde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu projede de ben servislere birkaç gün önceden gidiyorum ve durumlarını soruyorum. Hemşireler de bana zaten söylüyorlar durumlarını. Ben de yarın ziyarete gelelim diyorum ve balonlarla, ekip arkadaşlarımla hasta odasına sürpriz bir şekilde gidiyoruz ve çocuğun motivasyonu o kadar yükseliyor ki biz odadan çıkarken ağlıyor gitmeyelim diye."



Koridorda bulunan hasta yakınlarından birisi ise projeyi çok beğendiğini, çocuk bölümünde böyle bir şey olduğu için daha da sevindiklerini ve çalışmaları her zaman istediklerini söyledi.



Hematoloji ve onkoloji hastalarının zorlu bir süreç yaşadığını fakat bu proje ile çocukların çok mutlu olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Altuner Torun, "Bu proje bizim çocuklarımız için çok güzel değişiklikler oluşturdu. Şöyle ki, biliyorsunuz hematoloji ve onkoloji hastaları uzun dönemli yatan hastalar. Normal bir çocuğun lösemi tanısını koyduktan sonra, hastaneye yatıyor ve dışarıyı göstermiyoruz ama Küçük Kalpler sayesinde geldiği zaman bu eğlenceler ve yapılan programlar çocukları çok fazla mutlu etti. Bu sayede biz çocukları her kontrole gittiğimizde ne zaman gelecekler diye soruyorlar. Dolayısıyla bizim için çok önemliler ve çok önemli bir iş yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ