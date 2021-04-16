Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı

16.04.2021 17:59

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Esma Saatçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "koruma kalkanı" olan aşının herkes tarafından yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Esma Saatçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "koruma kalkanı" olan aşının herkes tarafından yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Saatçi, AA muhabirine, aşının salgın konusunda önemli olduğunu ve vatandaşları bu kapsamda hastaneye beklediklerini söyledi.

Vatandaşları aşı olmaları konusunda uyaran Saatçi, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu hastalığı geçirmemiş olan vatandaşlarımız hastalığı geçirmemek için aşıya rağbet ediyorlar. Böylece bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyorlar çünkü hastalığın anlamı hastalığa karşı bir koruma kalkanı oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın belirli bir rağbeti var ama bu oran beklediğimiz kadar değil. Biz neredeyse yüzde yüze yakın olan vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz ama halen çekinceleri olan vatandaşımız var onları da aşı olmaları için buraya bekliyoruz."

Bir günde aşı yaptıranların sayısının farklılık gösterdiğini aktaran Saatçi, "Bu biraz farklılık gösterebiliyor. Ramazan ile birlikte biraz düştü ama vatandaşlarımız mutlaka ramazan da olsa aşı için bekliyoruz. İlk günlerinde 2 bine yakın vatandaşımızın geldiği oldu ama şuanda sayılarımız biraz daha azaldı. Mutlaka herkesi bekliyoruz." dedi.

Aşıları eksi 80 derecede muhafaza ettiklerini hatırlatan Saatçi, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızın kurumumuza gönderdiği BioNTech aşısını üretici firmanın önerileri doğrultusunda eksi 80 santigrat derecede dolaplarda saklıyoruz. Bu saklama koşulu son kullanma tarihine kadar kullanabilmemiz avantajını sağlıyor. Vatandaşlarımız geldiği zaman geldikleri saate ve sayıya göre vatandaşlarımızın sayısına göre bu aşılarımızı tek tek çıkarıp önce oda sıcaklığına getirip daha sonra sulandırıp vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Bu uygulama herhangi bir zayi olamaması için elimizden geleni yaptığımızın bir göstergesidir. Eksi 80 santigrat derecede istediğimiz sürece saklayabildiğimiz için aşıların zayi olmasını önlemiş oluyoruz."

Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı
Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı
Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı
Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı

Şehir Hastanesi, Ramazan, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kayseri Şehir Hastanesinden Kovid-19'a karşı aşılama çağrısı - Son Dakika


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