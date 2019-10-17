Son Dakika Haberleri: Kayseri Şehir Hastanesine "acil yoğun bakım ünitesi"
Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesine 'acil yoğun bakım ünitesi'

Kayseri Şehir Hastanesine "acil yoğun bakım ünitesi"

18 dakika önce

Kayseri Şehir Hastanesinde 10 yatak kapasiteli "acil yoğun bakım ünitesi" açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesine

Kayseri Şehir Hastanesinde 10 yatak kapasiteli "acil yoğun bakım ünitesi" açıldı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Abdullah Gür, yaptığı yazılı açıklamada, şehir hastanesinin yeniliği, modernliği, kadrosu ve verdiği hizmetleriyle bölgeye adeta liderlik ettiğini belirtti.

Hizmete açılan ünitenin özellikli bir birim olduğunu anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Hastanemiz bölge hastanesi konumunda olduğu için hasta sayımız yüksek. Aslında mevcut olan 253 yoğun bakım yatağımız var ama bölge hastanesi konumunda hizmet verdiğimiz için genellikle yoğun bakım ünitelerimiz dolu oluyor. Acil servisimize de günlük yaklaşık 2 bin ayaktan başvuru, 200 ambulans girişi gerçekleşmektedir. Acil servise giriş sayısı bu kadar yüksek olduğu için başvuran vatandaşlarımız içerisinde yoğun bakım ihtiyacı olanlar çıkıyor. Özellikle gıda ve soba zehirlenmesi, trafik kazaları gibi toplu başvurularda, acil servisimize başvurup yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yer sıkıntısı yaşamamaları için acil servisimizin içerisine ayrı bir klinik kurduk. Bu klinik kendi uzman hekim ve sağlık personeli kadrosu ile 10 yataklı olarak hizmet verecek."

Abdullah Gür, Kayseri, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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