Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, geçtiğimiz Cuma günü jandarma ekiplerinin kırsalda yaptığı operasyonda, 4 yıl önce Adıyaman'da şehit edilen Müsellim Ünal ile 27 Temmuz'da şehit edilen Taha Uluçay'ın katillerinin ölü olarak ele geçirilmesi ve Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı açıklamada, "Türk Milleti yeri ve zamanı geldiğinde savaşmaya hazırdır" dedi.



Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde jandarma ekiplerinin kırsalda yaptığı operasyonla 4 yıl önce Adıyaman'da şehit edilen Müsellim Ünal ile 27 Temmuz'da şehit edilen Taha Uluçay'ın katili teröristlerin ölü olarak ele geçirilmesi ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Üçkan, şehitlerin bir damla kanının bile yerde kalmayacağını ve Türk Milletinin her zaman vakti geldiğinde ordusunun yanında savaşacağını söyledi.



Operasyonların sivillerin burnunun dahi kanamaması için büyük bir titizlikle devam ettiğini söyleyen Yılmaz Üçkan, " Öncelikle dün ve bugün şehadete yürüyen 4 Mehmetciğimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum bu acı haberi alırken bir taraftan da bizleri sevdiren haberler geliyor bunlardan biriside tam bundan 4 yıl önce Adıyaman da şehit olan Müsellim Ünal kardeşimiz ve 3 ay önce 27 Temmuz da yine şehit olan Taha Uluçay kardeşlerimizi katillerinin leşlerinin alınması bizi aynı zamanda mutlu etti işte buda gösteriyor ki Allah'a çok şükür hem Mehmetçiğimiz hem de emniyetimiz bu konuda iç işleri bakanımızın dediği gibi ve Milli Savunma Bakanımızın dediği gibi şehitlerimizin bir damla kanı dahi yerde kalmayacak Allah'a şükür 4 yıl önce şehit olan şehidimizin katillerini ve 3 ay önce şehit olan kardeşimizin katilinin yakalanması ile görüyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak Allah'ın izniyle bundan sonra da böyle olacak bunu herkes bilecek yine aynı zaman da biliyorsunuz ki Barış pınarı harekatıyla ilgili hem ordumuzu hem de devletimize yönelik kararlar almaya yönelik politikalar yürütülüyor bunlardan biriside ülkemizin kimyasal silah kullanımıyla ilgili birçok terör örgütünün internet sitelerinde ki yalan propagandaları ve diğer ülkelerin de buna çelenk tutması birleşmiş milletler dahil biz diyoruz ki Allah'a çok şükür Türk milletinin Türk ordusunun alnı açıktır bu konuda hiçbir sivilin burnunun kanamaması konusunda titizlikle operasyona başlanmış ve hala operasyon aynı titizlikle devam etmektedir" dedi.



Üçkan, teröristlerin sınırdan çekip gitmemesi durumunda harekatın devam edeceğini ve gaziler olarak Türk Ordusu'nun yanında olacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Tabi ki bundan 3-4 gün önce bu operasyonla ilgilide yapılan bir ateş kes süreci vardı bu sürecide biz titizlikle takip etmekle beraber hainlerde güven olmadığını bir kere daha görüyoruz. Bu hainlerin bu süreç içerisinde yine Mehmetçiğimiz şehit etmesi aslında bunların sözünde durmayan hainler olduğunu göstermektedir. Biz Türk milletini büyüklüğüne dayanarak diyoruz ki Türk milleti verdiği sözün arkasın da durur günü ve saati gelene kadar da bekler ama günü ve saati geldiğinde o dakika o saniye Türk Milletinin, Türk Ordusunun büyüklüğünü bir kez daha gösterir. Sözünde durmayanın başını ezer bunun karşısında hangi ülke olursa olsun onlarla mücadeleye girer bu Türk Milletinin büyüklüğünü bir kez daha gösterir. Bununla beraber biz millet olarak ordumuzun arkasındayız ordumuzun yanındayız. Barış pınarı harekatının tekrar başlamasına 30 saat kadar bir süre kaldı biz bu süreyi bekliyoruz şehit aileleri ve gaziler olarak barış harekatımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu buradan bir daha tekrar ediyoruz Türk milletine kimse kafa tutmasın Türk milleti özüyle sözüyle birdir. 30 saat sonra eğer o hainler çeker giderse Türk Milletinin sözü yerine getirilecek ve çekip gitmezse barış harekatımız yine devam edecek. Bizler devlet, millet ve ordu olarak buna hazırız." - KAYSERİ