KAYSERİ Şehit ailesinden yurt talebi - Son Dakika

KAYSERİ Şehit ailesinden yurt talebi

Şehit ailesinden yurt talebi15 Temmuz darbe girişiminde Komiser Yardımcısı kızları Kübra Doğanay'ı (23) şehit veren baba Harun ile anne Hikmet Doğanay çifti, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesine yurt yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Şehit ailesinden yurt talebi

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15 Temmuz darbe girişiminde Komiser Yardımcısı kızları Kübra Doğanay'ı (23) şehit veren baba Harun ile anne Hikmet Doğanay çifti, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesine yurt yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Anne Hikmet Doğanay, "Bu yurdu yaparlarsa biz çok mutlu olacağız. Çocuklarımız rahat ederse bende rahat ederim" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Şehit Doğanay'ın Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan annesi Hikmet ve babası Harun Doğanay, zamanlarının bir kısmını kızlarının adının verildiği Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesinde geçiriyor. Doğanay çifti, okulun bahçesinde bulunan öğrenci yurdunun kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

'YURT YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Baba Harun Doğanay, "Okulumuzun normal kapasitesi 400 kişi. Fakat okulun yurdunun kapasitesi 300 kişi olduğu için açıkta kalan 100 kişi taşımalı olarak eğitim görüyor. Bu da çocuklar için sıkıntı oluyor. Devletimizden ya da hayırseverlerden ek yurt yapmalarını talep ediyoruz. Buradaki yurtlara yerleşemeyen öğrenciler kendilerini ikinci sınıf olarak görüyorlar. Bütün öğrenciler burada olursa okulun daha başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'BURAYA GELDİĞİMDE KÜBRA'MI GÖRÜYORUM'

Anne Hikmet Doğanay ise, "Okulun yurdu gördüğünüz gibi eksik. Yetersiz kalıyor. Çocuklarımız okula gelip gitmede çok sıkıntı yaşıyorlar. Bizde devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yurt istiyoruz. Benimde içim rahat etsin. Onlar benim evlatlarım. Ben buraya geldiğimde Kübra'mı görüyorum. Buradaki yavrularımızda bizim evlatlarımız. Biz kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Bu yurdu yaparlarsa biz çok mutlu olacağız. Çocuklarımız rahat ederse bende rahat ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ Şehit ailesinden yurt talebi - Son Dakika
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