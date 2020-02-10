Kayseri şehit haberini cenazeye giderken aldılar - Son Dakika
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Kayseri şehit haberini cenazeye giderken aldılar

17 dakika önce

Şehit haberini cenazeye giderken aldılarİDLİB'de, rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) acı haberi ailesine verildi.

Şehit haberini cenazeye giderken aldılar

İDLİB'de, rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) acı haberi ailesine verildi. Şehit Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç'in de bugün kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiği, ailesinin de onun cenazesine giderken, yolda çocuklarının şehadet haberini aldığı öğdrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 1,5 yıl önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit oldu. Albayrak'ın acı haberi memleketi Kayseri'ye geldi.

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Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'i kanserden kaybettiği haberini aldıktan sonra eşi Bayram Güvenç ile Kayseri'nin Sarız ilçesine otomobille seyir halinde olduğu öğrenildi. Anne Albayrak ağabeyinin yasını tutarken, yolda oğlu İbrahim'in şehadet haberini aldı. Aile ardından Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde bulunan evine getirildi. Gözyaşı döken aileye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. TSK personeli de şehit ailesini teselli etmeye çalıştı.

ŞEHİT ALBAYRAK 8 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Şehit olan İbrahim Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayında da evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Şehit Albayrak'ın ağabeyi Doğan Albayrak'ın da İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kayseri şehit haberini cenazeye giderken aldılar

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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Şehit haberini cenazeye giderken aldılar
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