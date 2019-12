Kayseri şehitleri anılıyor - Son Dakika

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.

Şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla saldırının yaşandığı Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durakta saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında geçmişte askerlik yapan ve Erciyes Mavi Kartallar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği adı altında faaliyet gösteren eski askerler de Türkiye'nin dört bir yanından gelerek anma törenine katıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Türk milletinin 3 yıl önce 15 fidanını Kayseri'de şehit verdiğini söyledi.

Saldırıda 54 kişinin yaralandığını anımsatan Üçkan, "Bu saldırı sadece Kayseri'ye karşı yapılan bir saldırı değildi. Hainler huzur şehri olan Kayseri'den bir şeyleri başlatmak istediler ama başaramadılar. Biz, 15 şehidimizi yüreğimize bastık ve bunun da üstesinden geldik." diye konuştu.

Üçkan, vatanı vatan yapanın şehitler ve gaziler olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1071 yılından bu yana şehitler verdiğini ve bundan sonra da vereceğini sözlerine ekledi.

Saldırıda yaralanan gazi Mustafa Kuş da 3 yıl önce şehit verdiği silah arkadaşlarının acısını halen yaşadığını belirtti.

Kuş, "Yüce Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine gölge düşürmek adına yapılan bu saldırı hiçbir şekilde hedefine ulaşamamıştır. Biz bugün şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak ve onların acılarını paylaşmak için buradayız. Biz bugün burada da görüldüğü üzere daha çok birbirimize kenetlendik." ifadelerini kullandı.

Şehit Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar da "Acımız her zamanki gibi taze. 3 değil, 30 yıl da geçse acımız hiç eksilmeyecek. Biz 15 değil, 15 bin şehit de versek yine dimdik duracağız. Biz devletimizin, milletimizin büyüklerimizin her zaman arkasındayız. Allah devletimizi daim etsin. Sanmasınlar ki biz biteriz. Bitecek olanlar onlardır. Buraya 3 yıldır işini gücünü bırakıp farklı şehirlerden gelenler var. Onlardan da Allah razı olsun. Kayseri halkı da canla başla bu işe sahip çıktı. Her zaman yanımızda oldular." diye konuştu.

Şehit Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Özen, "3 yıl geçti ama halen yeni gibi. Hiç aklımızdan çıkmıyor. Allah ömür verdiği sürece her 17 Aralık'ta burada olmak istiyorum." dedi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.