Üye Girişi
Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı - Son Dakika

Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı

16.12.2021 13:17
Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı

Kayseri Şeker, pancar üreticilerinin yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak, sürdürülebilir tarım ve çiftçinin gelirini artırma yolunda önemli bir hamle daha yaptı.

Kayseri Şeker, pancar üreticilerinin yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak, sürdürülebilir tarım ve çiftçinin gelirini artırma yolunda önemli bir hamle daha yaptı. 2022-2023 üretim yılı için, pancar avans fiyatını 16 polar pancar bedeline yüzde 71.42 oranında zam yaparak, 720 lira olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Avans fiyatın belirlenmesi, çiftçinin önünü görmesi, planlamasını yapması ve pancardan para kazanacağını şimdiden bilmesi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Pancar üreticilerinin verimini ve gelirini artırmayı her zaman kurumsal hedefleri arasına koyan Kayseri Şeker, son günlerde artan girdi maliyetleri sonrasında pancar ekip ekmemekte tereddüt yaşayan üreticilere adeta ilaç oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay liderliğinde Türkiye'de rol model haline gelen Kayseri Şeker, 2022-2023 üretim yılı için açıklanan pancar bedeli avans fiyatında da rekor kırdı. Şeker sektöründe öncü ve ilk uygulamalarıyla öne çıkan Kayseri Şeker, rekor avans fiyat açıklamasıyla son günlerde gübre, ilaç, mazot, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerine gelen zamlar sonrasında üretim yapıp yapmama noktasında karar aşamasında bulunan üreticilere adeta 'can suyu' oldu. Şeker tarihinde ilk kez Kayseri Şeker tarafından avans niteliğinde açıklanan pancar bedelinin 720 TL'ye çıkması; pancar üreticilerinin önünü görmesi, planlama yapmasının yanında pancardan para kazanabileceğini şimdiden bilmesi açısından büyük önem taşıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilir tarım ve yüksek verimliliğin öncelikli hedefleri arasında olduğuna vurgu yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Gün birlik, beraberlik günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Pancar çiftçimizin hangi şartta üretim yaptığını çok iyi biliyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerini artırması ve daha fazla kazanması için planlama yapıyoruz" dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Son günlerde ülkemizde yaşanan ani fiyat artışları, tüm sektörü olduğu gibi bizleri ve pancar üreticilerimizi de etkilemektedir. Fabrikaları güçlendirmenin yanında asıl sahipleri olan üreticilerimizi de düşünmek durumundayız.

Gübre, mazot, ilaç, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi çiftçilerimizin önünü görmesini zorlaştırıyor. Çiftçi kazanmalı ki, fabrikalar daha fazla üretim yapsın, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkeye daha fazla katkı sağlasın. Bu bilinçle bizler de, 2022-2023 üretim yılı için avans fiyatını şimdiden açıklayarak A kotası pancar avans bedeline yüzde 72,42 oranında zam yaptık. 16 polar için 420 TL/Ton olan pancar bedeli avans fiyatını 720 TL/Ton'a çıkardık. Üreticilerimiz ümitlerini kaybetmesinler, morallerini bozmasınlar. Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz."

(İHA)

Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı

Kayseri Şeker, Kayseri, Tarım, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok         
13:45
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36'lık zam teklifi reddedildi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36'lık zam teklifi reddedildi         
12:31
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement